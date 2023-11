Gli ingegneri clinici del comparto sanità a convegno a Sassari

La costante evoluzione delle apparecchiature biomediche richiede un approccio sempre più innovativo per la gestione e per la manutenzione. In questo contesto, la sezione sarda dell'Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic), con il patrocinio anche dell'Aou di Sassari, ha programmato il convegno dal titolo "Nuove prospettive di sviluppo per la manutenzione del parco biomedicale in Sardegna".

L'appuntamento si svolgerà a Sassari il 16 novembre, a partire dalle 9, nella sala conferenze dell'Ersu in via Michele Coppino numero 18.

La gestione del parco apparecchiature è in costante evoluzione a causa dell'incessante avanzamento tecnologico e di diversi approcci nel corso degli anni. Questo ha portato alla presenza dei servizi di "ingegneria clinica" in quasi tutte le aziende sanitarie. Questi servizi sono incaricati di supervisionare le principali apparecchiature, dalle fasi di pianificazione degli acquisti alla gestione della manutenzione. Il convegno si articolerà in tre sessioni, ognuna con un focus specifico: una sullo scenario attuale della manutenzione delle apparecchiature biomedicali in Sardegna, un'altra sulla gestione delle apparecchiature biomedicali in ospedale e sul territorio e un'altra ancora sugli elementi innovativi nella gestione manutentiva delle apparecchiature biomedicali.

Ciascuna di queste sessione presenterà le *esperienze* delle aziende ospedaliere universitarie, ospedaliere e sanitarie quindi di aziende specializzate in apparecchiature mediche e professionisti del settore. Sarà un'opportunità* unica per condividere conoscenze e discutere le sfide e le opportunità che possono nascere in Sardegna da questo comparto.

In evidenza nella giornata la lectio magistralis tenuta dall'ingegner Danilo Gennari, membro del direttivo nazionale Aiic, dal titolo "Nuovi servizi di manutenzione: l'innovazione possibile?". Una riflessione fondamentale sulla prospettiva di innovazione nel settore della manutenzione delle apparecchiature biomediche. Il convegno, che vede responsabile scientifico Giorgio Maida e referente regionale Aiic Barbara Podda, ha ricevuto il patrocinio della Regione, dell*Aou di Sassari, di Asl Sassari, Asl Gallura, Asl Oristano, Asl Nuoro, Asl Sulcis Iglesiente, Asl Medio Campidano, Areus, Ares Sardegna, Arnas Brotzu e Aou Cagliari.



