Calcio: Cagliari a testa alta, ma resta al terzultimo posto

Sconfitta a testa alta con la Juventus. Ma più dolorosa del previsto: l'inattesa vittoria dell'Empoli a Napoli ricaccia il Cagliari al terzultimo posto. E in qualche modo suggerisce un cambio di rotta: le concorrenti qualche punto con le big lo fanno, i rossoblù no. E sono piccoli o grandi passi avanti che fanno bene a morale e classifica. Non bastano tre risultati utili consecutivi: per uscire dalla zona retrocessione serve sempre qualcosa in più.

Ora la nuova sfida si chiama Monza. Un avversario difficile.

Sicuramente più abbordabile della Juventus, ma uno o due gradini sopra le squadre affrontate prima dei bianconeri, Salernitana, Frosinone e Genoa. Si ritorna alla Domus. E questo puó essere un bel vantaggio, almeno a livello ambientale. In mezzo però c'è la pausa per gli impegni delle nazionali. Con Ranieri che sará costretto da mercoledì, giornata di ripresa degli allenamenti, a fare i conti con le assenze di molti giocatori convocati dai ct di mezzo mondo. Da Luvumbo a Shomurodov, passando per Hatzidiakos e Wieteska. Valigie anche per Oristanio e Prati, destinazione under 21. Il mister in realtà non si è mai lamentato. E ha usato sempre questi momenti per ricaricare agli acciaccati o chi ha giocato meno degli altri. Non partirà Nandez, infortunato. E anche in questo caso - lo stesso discorso vale per Di Pardo - saranno previsti lavori mirati per accelerare il recupero. Anche perché sulla fascia destra è emergenza: c'è solo Zappa, mancano i ricambi.

Per non perdere il ritmo partita prevista un'amichevole. Dopo Villacidro, Oristano e Carbonia, una nuova tappa del tour in Sardegna: la squadra si prepara a ricevere l'abbraccio dei tifosi di Nuoro e della Barbagia. Giovedì prossimo. 16 novembre allo stadio comunale "Franco Frogheri" il Cagliari sarà impegnato contro i padroni di casa della Nuorese. La gara, promossa dal Comune di Nuoro, inizierà alle 15. Biglietti già in vendita: ingresso gratuito per gli under 15. Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto il botteghino dello stadio dalle 13.



