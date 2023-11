Biologi e Rete Diabete, 'Sardegna guidi lo screening nazionale'

"La Sardegna sia capofila nello screening del diabete e della celiachia sui pazienti tra gli 1 e i 17 anni su tutto il territorio nazionale". Lo chiedono la Rete Sarda Diabete e Ordine dei Biologi della Sardegna, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

"Col Dl 130 del 15 settembre 2023, entrato in vigore il 12 ottobre 2023 per la prima volta si predispone questo screening - spiegano Enrico Tinti per l'Ordine dei Biologi della Sardegna e Riccardo Trentin per Rete Sarda Diabete - Siamo primi al mondo nella frequenza di queste impattanti patologie e dobbiamo essere i primi anche nella sua cura e nella prevenzione delle sue complicanze. Per questo chiediamo, ancor prima come sardi, che i decreti attuativi del Governo prevedano che l'Isola sia capofila nel progetto Chiediamo che la Regione Sardegna si faccia, con forza, portavoce col governo di questa emergenza".



