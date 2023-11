Si presenta in questura col passaporto falso, migrante arrestato

Un migrante di 23 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato dalla Polizia a Cagliari perché in possesso di un passaporto contraffatto.

Il giovane si è presentato agli sportelli dell'ufficio Immigrazione della questura, per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, esibendo il documento emesso dalla Repubblica di Gambia: ma agli agenti non sono sfuggite alcune anomalie. Gli agenti della Squadra Mobile hanno così sottoposto il passaporto a verifiche tecniche con l'aiuto dall'esperto forense della Polizia Scientifica.

Una volta accertata la contraffazione del documento l'uomo è finito in manette. Nell'udienza di convalida, il gip del tribunale di Cagliari ha convalidato l'arresto senza applicare misure cautelari.



