Juventus batte Cagliari 2-1 in un anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Bianconeri in testa alla classifica in attesa di Inter-Frosinone in programma domani sera.

A segno per la Juventus Bremer (60') e Rugani (70'). Sardi in gol con Dossena (75').



