Elezioni: Soru, sino all'ultimo aperti al confronto

"Non posso dire che sia la migliore scelta o meno, ma di certo non lo può dire un tavolo romano". Renato Soru, patron di Tiscali ed ex governatore sardo del Pd, commenta così l'investitura di Alessandra Todde da parte della coalizione di campo largo a traino Pd-M5S. "Lo possono dire i sardi se è la migliore, si presenti, si confronti e si faccia scegliere e allora sarà la migliore, e a quel punto io sarò al suo fianco per aiutarla", dice al suo arrivo al Teatro Doglio di Cagliari dove si sta svolgendo l'incontro pubblico in cui presenta la sua "Rivoluzione gentile" davanti a una platea di circa seicento persone.

"Non ho ricevuto nessuna telefonata, sono mesi che non ci sentiamo - risponde a proposito delle parole di Todde che ieri ha assicurato contatti in corso -. Così come non ricevo chiamate da tempo da parte di dirigenti del partito democratico".

Soru, però, apre: "Ma noi rimaniamo aperti sino all'ultimo istante al confronto, fino all'ultimo minuto siamo pronti a discutere del progetto, del programma e delle modalità di scelta su chi dovrà guidare e garantire questo programma, modalità di scelta che devono essere trasparenti, democratiche e non imposte da nessuno". Nessun passo indietro con una telefonata se la candidata le telefonasse? "Nemmeno con un telegramma", ironizza.





