Pisanu, 'porto la Sardegna cupa e il suo vento anche a Berlino'

Con la première tedesca di "Tutti i cani muoiono soli" porto anche a Berlino una "Sardegna cupa, con dei colori plumbei, un mare plumbeo, una Sardegna che ha vita, ma non è quella del turismo e delle spiagge piene. E' la mia terra, che noi sardi conosciamo tutto l'anno, fatta di silenzi e vento, tantissimo vento". Lo racconta all'ANSA il regista sassarese Paolo Pisanu, che con la sua opera partecipa all'Italian Film Festival di Berlino. "Tutti i cani muoiono soli" è un film duro e profondo, in cui la violenza viene affrontata "senza mostrarla, è tutta fuori campo, perché siamo in un mondo talmente veloce, complicato, siamo già bombardati tutti i giorni da immagini violente", racconta il giovane autore.

La decima edizione dell'Italian Film Festival Berlin si svolge dal 7 al 12 novembre ed è organizzata dal Tuscia Film Fest, con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino e dell'Ambasciata d'Italia in Germania, così come della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Direzione Generale Turismo della Regione Lazio e di Cinecittà.

Nel frattempo Pisanu lavora già alla sua prossima opera e anticipa: "ho scritto un film nuovo, sempre con Gianni Tetti, speriamo di farlo in un anno e mezzo o due, anche questo si svolgerà in Sardegna".



