Uil pensionati pronta a sciopero generale contro la manovra

Nel 2023 una pensione di circa 3000 euro mensili lordi perde oltre 1200 euro per il taglio della rivalutazione applicato con la manovra di bilancio dello scorso anno. A questa perdita si sommerà quella prodotta dall'ulteriore taglio della rivalutazione proposto per il 2024 dalla legge di Bilancio: questo avrà ripercussioni negative sui redditi di milioni di famiglie e sulla stessa economia del Paese. Lo denuncia, carte alla mano, la Uil Pensionati Sardegna, che si prepara alla grande mobilitazione programmata dalla Uil e dalla Cgil a partire dal 17 novembre.

L'iniziativa porterà a una serie di scioperi e manifestazioni in tutto il territorio nazionale, con lo scopo di contrastare un disegno di legge di bilancio che - denunciano le sigle confederali - non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e non costruisce un futuro di sviluppo. "L'Italia è ferma e le misure definite nel disegno di legge di bilancio ci preoccupano perché evidenziano la scelta politica del Governo di non mettere fine alle disuguaglianze - spiega il segretario generale della Uil Pensionati Sardegna Rinaldo Mereu -. I dati Istat confermano che la povertà assoluta in Italia è in continuo aumento ed è ormai strutturale (5,6 milioni di persone in povertà assoluta e 8,8 milioni in povertà relativa) e che salari e pensioni in un solo anno hanno perso oltre il 20% del loro potere d'acquisto".

Secondo la UilP sarda è necessario restituire al Paese la capacità di dare risposte ai bisogni reali delle persone e alle loro difficoltà economiche a tutela dei minori, delle famiglie e delle persone più fragili. "Le misure del disegno di legge su welfare, salute, disabilità, pensioni, fisco, pari opportunità, sono sbagliate ed aumentano le disuguaglianze tra cittadine e cittadini e penalizzano i giovani - spiega Mereu, ricordando che la Uilp ha già chiesto il pronunciamento della Corte Costituzionale contro il sistema di indicizzazione delle pensioni previsto dalla manovra dello scorso anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA