Scontro frontale tra due auto a Sant'Antioco, muore una 51enne

In uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio alle porte di Sant'Antioco, una donna di 51 anni è morta mentre un altro automobilista è rimasto gravemente ferito. L'incidente al chilometro 0,800 della statale 126 all'altezza del distributore di benzina all'ingresso del comune.

Per cause non ancora accertate, l'auto condotta dalla 51enne si è scontrata frontalmente con una seconda vettura guidata dall'uomo. Entrambi viaggiavano da soli. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna, morta sul colpo. L'altro automobilista è stato liberato dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidato ai medici dell'Elisoccorso che lo hanno trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso. Gli agenti della polizia stradale si stano occupando dei rilievi. Il tratto di statale 126 in cui è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico, sul posto anche il personale Anas.



