Piatti e cocktail insoliti per Notti Stellate a Palazzo Doglio

Alta cucina e miscelazione d'autrice e d'autore. In tavola il buono che offrono la terra e il mare, i sapori genuini della Calabria e della Sardegna trasformati in piatti freschi, leggeri, equilibrati, di stagione, creati da Caterina Ceraudo.

Tutti abbinati ai cocktail firmati dal celebre mixologist e bartender Filippo Sisti, pioniere della cucina liquida.

Rivisitazioni di classici o nuovi mixed drink con originali accostamenti e un filo conduttore, le note della macchia mediterranea di Gin Mare. Ricette-cocktail per accompagnare, esaltare, bilanciare, il gusto, ma anche stupire, incuriosire.

Ceraudo e Sisti sono stati ieri sera i protagonisti dell'appuntamento con "Notti Stellate" all'Osteria del Forte di Palazzo Doglio, a Cagliari.

Donna chef dell'anno per due volte, executive del Ristorante stellato Dattilo, a Strongoli, in provincia di Crotone, la chef grazie alla sua visione sostenibile ha portato a casa anche la stella verde. Quattro le portate proposte, anticipate da uno sfizioso benvenuto, omaggio alla Calabria e ai suoi prodotti: sfogliatella croccante caciocavallo podolico e sardella, accompagnata da una personale rilettura di un classico, il gazpacho. Per lo sgombro arrosto, gin, yogurt e angostura Sisti ha scelto l'ottimo mix Gin Mare, orzata di anacardi e peperone.

Poi Caterina Ceraudo fa ancora centro con un must di casa Dattilo, spaghettone quadrato, pesto di finocchietto selvatico, gamberi rossi, accostato al classico gin e lime. Il gin si fonde con le note spinte del tè verde e wasabi nel Garden ad accompagnare la ricciola affumicata alle erbe aromatiche, caramello di cipolla al limone. Un secondo fresco e raffinato in un contrasto dolce acido.

Il dessert è un abbinamento tra la versione del sorbetto proposta da Filippo Sisti , Shiso salvia e gin, e il guazzetto di agrumi speziati yogurt e zenzero. Freschissima, morbida e gustosa coccola di fine pasto.



