Blatte e sporcizia, chiuso ristorante nel Cagliaritano

Blatte, sporcizia e tracce di topi vicino agli alimenti. Sono alcune delle irregolarità che i carabinieri del Nas hanno riscontrato in un ristorante etnico che si trova a pochi chilometri da Cagliari.

L'attività è stata chiusa e potrà tornare a lavorare sono quando verranno ripristinate le condizioni igieniche.

L'ispezione degli specialisti dei carabinieri è scatta alcuni giorni fa. In particolare i militari hanno rilevato "critiche condizioni igienico sanitarie generali, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, a causa della mancata applicazione di basilari regole di sicurezza alimentare", precisano dall'Arma.

Non vi era alcuna applicazione del piano di autocontrollo Haccp, la stanza in cui venivano preparati gli alimenti era lurida e non c'era alcun sistema di prevenzione per topi e blatte, presenti sul pavimento. L'abbattitore era fuori uso, le zanzariere erano danneggiate.

"La dispensa del piano interrato versava in gravi condizioni strutturali - spiegano dall'Arma - dovute a infiltrazioni di umidità dal soffitto, con critiche condizioni igieniche generali e presenza di insetti infestanti. I servizi igienici erano parzialmente inefficienti. Lo spogliatoio per il personale presentava gravi infiltrazioni d'umidità, carente pulizia e distacco di intonaci".

Ma non solo. Il locale utilizzato come deposito aveva scaffalature arrugginite ed era infestato dagli insetti. La sporcizia era su tutti i pavimenti, con mozziconi di sigaretta gettati a terra.

"È stato possibile osservare - precisano i carabinieri - sacchi di materie prime sfuse, quali farine, zucchero e semilavorati, danneggiati dalla verosimile presenza di roditori".



