A Cagliari pazienti oncologiche sfilano per celebrare la vita

Trenta modelle speciali sfileranno al San Giovanni di Dio, per la seconda edizione dell'evento "Vestiamoci di Vita".

Sabato 11 novembre, alle 11, le pazienti oncologiche del Centro di cure palliative e del dolore dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, oltre a sfilare con le creazioni di Viola by Pullover, della stilista sarda Viola Palmieri, racconteranno la loro esperienza, il percorso di cura e convivenza con la malattia.

"Il Centro - spiega l'oncologa e palliativista del San Giovanni di Dio, Maria Cristina Deidda - si occupa quotidianamente di tanti pazienti che soffrono per la patologia oncologica, ma anche di chi ha terminato le sue cure e cerca di accettare la diagnosi di un fine vita, attraverso il supporto delle sole cure palliative. A queste donne, provate dalla malattia, e ai loro familiari proponiamo la tecnica della distrazione con l'arte terapia e la bellezza, con l'umanizzazione delle cure".

"Aiutiamo loro a vedersi come delle persone e non come la loro malattia - prosegue la dottoressa Deidda - fino alla fine della loro vita. È un loro diritto sentirsi ancora belle, essere guardate senza compatimento, essere "viste" malgrado il dolore e i sintomi. Da qui la volontà di organizzare la seconda edizione di "Vestiamoci di Vita", coinvolgendo maggiormente i parenti caregivers, anche quelli delle nostre farfalle che non ci sono più, infatti, l'evento è interamente dedicato al ricordo di Marzia e Serena. Per poter realizzare la sfilata è stata messa insieme una squadra tutta al femminile - conclude la specialista - composta dai soci fondatori della Organizzazione di Volontariato "Vestiamoci di Vita" (Maria Cristina Deidda, sanitari e caregiver dei pazienti) e dalla stilista Viola Palmieri".

L'evento, che si svolge lo stesso giorno della Giornata nazionale delle cure palliative, è patrocinato dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e dal Comune di Cagliari, ha come main sponsor Special Car Group e il supporto di Korff e Rilastil.



