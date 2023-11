59enne scomparso ad Alghero, ritrovato cadavere in auto

Giannardo Acca, il 59enne scomparso il 16 ottobre dalla sua casa di Fertilia, è stato ritrovato questa sera senza vita all'interno della sua auto, uscita di strada lungo una rampa della quattro corsie che congiunge Sassari con Alghero. L'auto, una Audi A4, è stata trovata dalla Polizia stradale di Sassari in seguito a una segnalazione. Al suo interno, accasciato sul sedile del conducente il corpo di Acca, morto da diversi giorni. La vettura è uscita di strada nel tratto in direzione Alghero, sullo svincolo per Cagliari. Non ha lasciato segni sull'asfalto ed era nascosta dai folti cespugli. Sul posto stanno operando personale dell'Anas, vigili del fuoco, polizia stradale, la squadra mobile della Questura di Sassari e il medico legale per l'identificazione e una prima ipotesi sulle cause del decesso. Acca era scomparso il 16 ottobre senza alcuna giustificazione e i familiari avevano lanciato subito l'allarme. Le ricerche erano iniziate subito e del caso si era interessata anche la anche la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA