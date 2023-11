4 Novembre: Truzzu,grazie a Forze armate sicurezza cittadini

"Oggi Cagliari è diventata la Capitale d'Italia e per questo ringrazio il Presidente Sergio Mattarella che ha scelto la nostra città per celebrare la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate". Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, a margine della cerimonia che si è svolta oggi in porto per il 4 Novembre.

"Una bellissima manifestazione che - ha proseguito Truzzu - ci rende davvero molto orgogliosi. Abbiamo avuto la possibilità di ricordare tanti italiani che, nel corso della Prima Guerra Mondiale e negli anni successivi, hanno lottato e sacrificato la loro vita per l'unità e la libertà del nostro Paese. Per questo, ancora una volta, ringrazio le Forze Armate che garantiscono sempre la nostra sicurezza facendo un lavoro straordinario".





