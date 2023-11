4 Novembre: Cavo Dragone, 'scongiurare tragedie del passato'

"Il 4 novembre è una ricorrenza da sempre ricca di significato e di valore per le donne e gli uomini con le stellette. Un'occasione nella quale vogliamo commemorare il sacrificio dei tanti, militari e civili, che hanno donato la vita per la Patria e per un ideale di unità nazionale". Lo ha detto il capo di Stato maggiore, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, oggi a Cagliari nel Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. In rappresentanza del governo, presente anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone oltre al vice presidente del Senato Maurizio Gasparri.

"Il ricordo dei caduti rappresenta - ha sottolineato l'ammiraglio - un momento di riflessione per tutti, soprattutto oggi che stiamo vivendo momenti difficili nel mondo. Da due anni che sono a capo dello Stato maggiore ho toccato con mano le sensazioni di insicurezza e le minacce del terrorismo". "Ora più che mai - ha chiarito - dobbiamo essere pronti a scongiurare l'eventualità che il mondo riviva le tragedie del passato e il coraggio che, 105 anni fa, milioni di italiani dimostrarono di possedere per terra mare e cielo, al fronte come nelle retrovie".



