Sardegna e New York unite nel segno del rap con Sick Boy Simon

Un ponte tra Sardegna e New York.

Si rafforza la collaborazione tra Sick Boy Simon, all'anagrafe Simone Lumini,e gli Onyx, leggendario gruppo rap hardcore della scena newyorkese. Il rapper sardo è tra gli autori del brano What we doing (Italy) contenuto nell'album World Take Over della band americana, ovvero, Fredro Starr e Sticky Fingaz.

Nell'albun gli Onyx presentano al proprio pubblico tutti i componenti della super crew internazionale ed etichetta discografica 100 Mad, di cui il rapper, producer e ingegnere del suono di San Sperate è ufficialmente entrato a far parte. Un altro traguardo per Sick Boy Simon il cui nome è legato alla factory Dirty Dagoes, interessante realtà dell' hip hop underground europeo di cui è il fondatore. Questa estate ha infatti preso parte come special guest ad alcune tappe del tour italiano della band di New York.

Sick Boy Simon rappresenta l'Italia in questa nuova collaborazione internazionale tra Cagliari e New York che segna il suo ritorno sulla scena. L'artista vanta collaborazioni, progetti e tour con artisti come, tra i tanti, Salmo, Noyz Narcos, The Psycho Realm (Cypress Hill), La Coka Nostra.

All'interno del brano compare anche il rapper di Milano Jangy Leeon, socio e collaboratore di Jack The Smoker, artista legato all'etichetta sarda Machete. La traccia è disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme di streaming.



