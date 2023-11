Olbia avrà la sua prima velostazione per la mobilità sostenibile

Dal supporto ciclomeccanico al prestito di biciclette speciali per la mobilità di persone fragili e cargobike di diverso tipo, fino alla possibilità di ricaricare le biciclette a pedalata assistita e al servizio di custodia di caschi e altri piccoli oggetti: il progetto per la costruzione della prima velostazione di Olbia in collaborazione con Rfi, che offrirà tutti questi servizi, è pronto e ad inizio 2024 vedrà la sua inaugurazione.

In questi giorni arriveranno in cittò le prime biciclette, poi nei prossimi mesi si lavorerà all'installazione della nuova struttura nell'ingresso principale della stazione Olbia Terranova, al posto di una delle quattro pensiline esistenti.

Sarà di proprietà del Comune, che l'ha acquistata, ma verrà temporaneamente consegnata in co-gestione fino al 2025 all'associazione Hub Mat, capofila del progetto Mezzo (1/2) sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, che punta alla creazione di percorsi di mobilità sostenibile, inclusiva e attiva nel territorio.

"La ricerca di mezzi ciclabili inclusivi è stata lunga e purtroppo ha subìto l'aumento generalizzato di materie prime. Ci siamo impegnati nella ricerca di un parco bici adeguato e abbiamo acquistato diversi mezzi nuovi e altri usati e revisionati da mercati specializzati presenti in Europa", spiega Roberta Calcina, presidente di Hub Mat.

"Lo sviluppo di questo tipo di attività si sposa perfettamente con le altre attività che stiamo portando avanti per rendere Olbia una città sempre più sostenibile e a misura d'uomo - sottolinea il sindaco Settimo Nizzi - Nello specifico, questo servizio, situato in un punto strategico qual è la nuova stazione ferroviaria, non si limita ad offrire accoglienza, supporto ciclomeccanico per le bici e punti ricarica per le e-bike, ma mette anche a disposizione cargo bike e biciclette speciali per la mobilità di persone fragili".



