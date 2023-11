Nasce a Olbia il nuovo One Health Center nell'area del Cipnes

Nasce il nuovo One Health Center di Olbia che sorge all'interno della piattaforma tecnologica europea Pte, un'infrastruttura istituzionale dedicata all'innovazione e all'internazionalizzazione delle imprese, ancora in fase di ultimazione nel distretto produttivo consortile cittadino gestito dal Cipnes Gallura, creata sulla base di un accordo di programma tra Regione, Provincia, Comune di Olbia e Cipnes.

La salute delle persone, degli animali e dell'ecosistema sono al centro dell'One Health Center, la struttura innovativa e multidisciplinare in cui troverà spazio il dipartimento dell'Innovazione dell'Università degli Studi di Sassari che rappresenterà un fulcro per la ricerca e lo sviluppo e farà da catalizzatore per la collaborazione accademica e industriale.

Il dipartimento nasce con l'obiettivo sia di ampliare la proposta di alta formazione nel Nord Est della Sardegna, sia di costruire una prospettiva di offerta universitaria innovativa per tutto il territorio regionale, con lo scopo di offrire supporto scientifico alle politiche di sviluppo economico sardo.

Per raggiungere questo obiettivo il dipartimento lavorerà in stretto rapporto con gli altri Dipartimenti di Scienze umanistiche e sociali, Giurisprudenza, Agraria, Architettura e Urbanistica.

All'interno della struttura troveranno spazio anche i laboratori dell'Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Sardegna, l'Agency di Sviluppo Territoriale del Cipnes Gallura "Invest in Gallura" e gli uffici amministrativi del progetto regionale di marketing territoriale Insula.



