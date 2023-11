Fiamme nel deposito di un bar in via Roma, evacuata palazzina

Un incendio si è sviluppato nel deposito al piano rialzato del bar Avion's, all'angolo tra via Roma e via Angioy a Cagliari, e le scale che collegavano il pian terreno al piano rialzato sono crollate. Alcuni appartamenti della palazzina sono stati evacuati per precauzione.

Il rogo, probabilmente causato da un corto circuito, è divampato intorno alle 2,30. Una persona che transitava nella zona ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante che hanno evacuato lo stabile: in strada per qualche ora cinque persone. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba per domare le fiamme. I danni sono ingenti. Non si registrano feriti.



