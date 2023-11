Basket: Dinamo a Varese per rialzare la testa, incognita Diop

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari torna in campo domenica alle 19 a Varese con l'incognita Diop. Il centro italo senegalese si è infortunato e, a meno di miracoli, non sarà a disposizione di coach Bucchi per la sfida contro l'Openjobmetis. Un'assenza importante per i biancoblu, che arrivano dalla pesante sconfitta casalinga subita contro Tortona e in Lombardia cercheranno di rialzare la testa e di invertire l'andamento che relega il Banco al penultimo posto in classifica con una sola vittoria in cinque partite.

"Non sono preoccupato, la squadra si è allenata bene, con serenità e fiducia", ha detto questa mattina Piero Bucchi presentando la sfida. "Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Sono questi momenti di difficoltà - ha chiarito il coach - che rivelano il vero aspetto delle persone, fanno capire su chi si possa contare davvero. E i ragazzi in settimana hanno dato buoni segnali. La squadra è sana dal punto di vista mentale. Certo siamo in dietro e dobbiamo lavorare intensamente, come stiamo facendo".

Sull'infortunio di Ousmane Diop, Bucchi non si pronuncia: "È sotto osservazione dello staff, non conosco ancora l'entità dell'infortunio e se domenica potrà essere a disposizione. Ma noi siamo camaleontici, e se sarà necessario sapremo come ovviare alla sua assenza".



