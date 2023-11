Coppa Italia: il Cagliari all'ultimo respiro batte l'Udinese

Il Cagliari all'ultimo respiro batte l'Udinese per 2-1 in rimonta e si regala il Milan negli ottavi di Coppa Italia. Serve una rete del rientrante Lapadula al 120' per avere ragione dei friulani che hanno giocato soltanto con le seconde linee per risparmiare i titolari proprio in vista dello stesso Milan nella sfida di campionato.

Nel primo tempo la partita la fa il Cagliari, che va ben 4 volte alla conclusione - con Oristanio incontenibile - ma un grande Okoye evita ai suoi di capitolare, mentre l'Udinese dalle parti di Radunovic non ci arriva mai.

La seconda frazione si apre con un'incornata di Lucca, al 5', che si stampa sulla traversa. È il preludio al vantaggio bianconero, che trova al 19' con Guessand, pescato da Thauvin: colpo di testa vincente con un bell'inserimento.

Il Cagliari non ci sta e al 35' perviene al pareggio con una punizione di Viola dalla destra che sorprende Okoye. Al 50' Petagna non trova la zampata da due passi per scongiurare i supplementari. In quest'ultima fase della partita capitano dell'Udinese diventa il 2006 Pafundi.

Nell'extra time non succede nulla se non quell'assist che all'ultimo secondo Petagna serve al bacio per Lapadula, che da due passi evita i rigori.



