Commemorazione defunti Cagliari, omaggio Truzzu a tombe sindaci

Cerimonia a Cagliari, al Sacrario Militare del cimitero di San Michele, per la commemorazione in ricordo dei caduti di tutte le guerre e nelle missioni di pace.

Presenti anche il sindaco Paolo Truzzu e il comandante del Comando Marittimo Autonomo Ovest e del presidio interforze della Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni.

A celebrare la messa, alla quale hanno preso parte le autorità civili, religiose e militari, in suffragio di tutti i caduti e in ricordo dei defunti, è stato l'arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi insieme a padre Mariano Asunis, decano della XVI zona pastorale dell'Ordinariato Militare e dai Cappellani Militari dell'Isola.

Il primo cittadino del capoluogo sardo, prima della commemorazione, ha voluto rendere omaggio ai sepolcri dei sindaci deceduti. Andando a deporre una corona di fiori per ciascuno di loro nei cimiteri cittadini.

Una compagnia composta da militari della quattro Forze Armate e della Guardia di Finanza ha reso gli onori sulle note dell'Inno del Piave eseguito dalla banda musicale della Brigata Sassari.



