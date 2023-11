Cagliari festeggia due nuove centenarie in città

Gionata da record per Cagliari che oggi ha festeggiato due nuove centenarie nel suo territorio.

Il prestigioso traguardo delle 100 candeline è stato raggiunto da Gonaria Fadda e Bruna Nioteni che ieri hanno ricevuto gli auguri da parte dell'amministrazione con la visita del presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco.

Nata a Orani il 2 novembre 1923, la signora Fadda ha vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale nel suo paese ma ha anche avuto modo, oltre che di dedicarsi al negozio di alimentari che gestiva, di crescere la famiglia con il marito Michele Pilo. A renderle omaggio è stata anche una rappresentanza di Orani che le ha voluto far visita in un giorno così importante della sua vita.

E la stessa data di nascita è riportata sulla carta di identità della signora Nioteni che per 60 anni è stata proprietaria di un negozio di abbigliamento in viale Sant'Avendrace. Ha diviso la sua vita con l'affetto della sorella minore che oggi ha 93 anni.

Alle 2 nuove centenarie di Cagliari, il presidente Tocco ha consegnato una pergamena ricordo e una medaglia celebrativa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA