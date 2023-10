Regionali 24: Todde, 'no fughe in avanti, nessun accordo romano'

"Il M5s si sta muovendo all'interno della coalizione con regole, idee, valori, modalità di azione e metodo che la colazione stessa si è data al tavolo.

E soprattutto stiamo rispettando tutti i principi discussi e condivisi in maniera collegiale". Lo ha precisato oggi Alessandra Todde, deputata e vice presidente M5s, possibile candidata per la coalizione progressista alle regionali del 2024 in Sardegna, che ha partecipato all'incontro organizzato dal senatore del Pd Marco Meloni a Cagliari.

"Non ho mai avuto nessuna preclusione rispetto al confronto al misurarsi sul campo con chiunque - ha precisato Todde -, ma sempre dentro un alveo di regole chiare e concordate con tutta la coalizione. Fughe in avanti, prese di posizioni personali, individualismi non fanno parte della mia storia politica tantomeno di quella del M5s di Giuseppe Conte".

Il destinatario del messaggio è esplicitato subito dopo: "Renato Soru è una risorsa ma sul tema primarie parlare di scorciatoie è sbagliato e controproducente - ha sottolineato a margine dell'incontro -. Soru non ha mai fatto le primarie e credo che parlare di accordo romano, quando questo non esiste e non esisterà mai, è deleterio per tutto il campo progressista che sta lavorando duramente per offrire una valida alternativa al centrodestra".



