Sassari, 4 miti dello sport incontrano i ragazzi in piazza

Quattro miti dello sport italiano saranno a Sassari la prossima settimana per incontrare i ragazzi delle scuole per insegnare loro i segreti dei campioni.

Venerdì 27 ottobre, dalle 9.30, in una piazza d'Italia trasformata per un giorno in una palestra all'aperto Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni parleranno ai bambini e ai ragazzi dei veri valori dello sport: l'integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell'inseguire i propri sogni.

Tutto questo nell'ambito del progetto di Banca Generali "Un campione per amico", che proprio a Sassari concluderà il suo tour nazionale.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi a un'attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana.

L'evento è patrocinato dal Coni, dal Cip e per la prima volta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il ministero dello Sport e delle Politiche giovanili.

"Siamo molto felici di concludere questo tour a Sassari sostenendo come Banca ormai da dodici anni un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione", spiega Massimiliano Ruggiero, area manager di Banca Generali Private.

"Cerchiamo di trasmettere ai tanti bambini che incontriamo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire£, sostiene Adriano Panatta. "Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri".



