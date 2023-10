Trasformano un terreno in discarica abusiva a Serramanna

Hanno trasformato un loro terreno in discarica abusiva, stoccando rifiuti e smaltendoli bruciandoli.

Un 52enne e un 29enne di Serramanna, padre e figlio, sono stati denunciati dai carabinieri per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi non urbani, realizzazione di discarica non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, reati commessi in concorso con altre persone n on ancora identificate.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, i due hanno accumulato su un terreno di loro proprietà grande 100 metri quadri a Serramanna rifiuti di ogni genere: plastica, ferro, mobili, rottami. Ciclicamente per smaltirli appiccavano i roghi.

Sono in corso gli accertamenti per verificare l'inquinamento ambientale.



