Inps, sardi sempre più vecchi e pensioni sempre più basse

I sardi sono sì uno dei popoli tra i più longevi al mondo, ma ciò significa anche un invecchiamento della popolazione costante con circa il 26% della popolazione composta da over 65 e, soprattutto, con un rapporto tra decessi e nascite che nell'ultimo decennio è passato dal +22% del 2011 al +128% sia del 2020 che del 2021. A ciò si aggiunga il contesto socio-economico dell'Isola che parla di un progressivo depauperamento della popolazione, per il 48% concentrata nell'area di Cagliari e il resto "polverizzato" su un territorio che per estensione rappresenta la terza regione italiana.

È la fotografia del Rendiconto sociale regionale 2022 realizzato per la Sardegna dalla direzione regionale dell'Inps e presentato oggi a Cagliari. "L'analisi ci mostra un contesto sardo molto differente rispetto alle altre regioni d'Italia, per certi versi più difficile - spiega a margine della presentazione pubblica il direttore regionale per la Sardegna Francesco Ciro Di Bernardo - e ciò richiede all'Inps uno sforzo diverso da altre aree, dopo dove la concentrazione della popolazione è maggiore. Ciò significa tante pensioni, tante presto prestazioni di invalidità - aggiunge - per questo l'attività dell'Inps deve essere adattata al contesto sardo, garantendo omogeneità di trattamento tra tutti i cittadini, sardi, campani o lombardi".

In Sardegna quasi un terzo della popolazione percepisce un qualche tipo di pensione: sono 426mila le pensioni Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) e 125.397 le prestazioni per invalidità civile in pagamento. Ma anche qui i pensionati sardi sono diversi dal resto d'Italia: l'Isola registra importi sensibilmente più bassi rispetto alla media nazionale. "Ciò nasce dal contesto socio economico e produttivo di base - chiarisce Di Bernardo - siamo in una regione in cui una elevata percentuale di attività produttiva è generata dal settore artigianale o agricolo, con tante micro aziende da uno a nove dipendenti e quasi spesso con retribuzioni inferiori".

Quanto al mercato del lavoro e agli ammortizzatori sociali, i dati relativi a 2022 riflettono l'uscita dall'emergenza sanitaria: prodotto interno lordo in aumento, una riduzione del tasso di disoccupazione e una forte riduzione della spesa per la cassa integrazione guadagni.

"L'analisi più approfondita dei dati consente, però, di evidenziare alcune specificità - spiega il direttore regionale dell'Inps - il Pil pro-capite della Regione, nonostante la tendenza crescente, resta inferiore a quello medio nazionale".

