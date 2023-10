Regionali 2024, si stringe il cerchio sulle candidature

(di Marzia Piga) Si inizia a stringere il cerchio intorno ad alcuni nomi che in entrambi gli schieramenti sono considerati papabili come candidati alla presidenza della Regione nella corsa elettorale del 2024. Il centrodestra sceglie a Roma: oggi alle 17 è in programma un incontro sulle elezioni amministrative con i rappresentanti nazionali dei tre partiti più forti dell'alleanza, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Ma non ci saranno i big Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani: delegati Francesco Lollobrigida, Roberto Calderoli e Maurizio Gasparri. Segno che potrebbe non essere un incontro risolutivo.

Se la ricandidatura dell'uscente Christian Solinas sembra sempre più in bilico, nonostante l'endorsement della Lega e di Salvini in persona e con alcuni veti di qualche alleato, non è così certo che il nome alternativo spetti a Fratelli d'Italia e sia quello dell'attuale sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

"A oggi tutto può ancora succedere" è la frase ricorrente di alcuni esponenti del centrodestra. A volere la palla potrebbe essere Forza Italia, nonostante a livello nazionale abbiano già la candidatura in Piemonte. E se sono Pietro Pittalis e Settimo Nizzi a puntare alla guida della coalizione, in casa azzurra c'è anche Alessandra Zedda, forte della sua esperienza ai vertici della Regione, che se non riuscisse a giocare la partita regionale potrebbe spuntarla per una candidatura al Comune di Cagliari.

Sul fronte opposto il nuovo appuntamento con la coalizione di centrosinistra è per domani pomeriggio. L'incontro segue la riunione della direzione del Pd di lunedì scorso in cui i Dem hanno scelto la linea sul metodo: pronti a sacrificare le primarie se gli alleati lo chiederanno ancora. A non volere le consultazioni per la scelta del nome è il M5s che ha in tasca la proposta di Alessandra Todde, che sarebbe gradita anche al Pd che in questo momento non punta i piedi, perché consapevole della maggiore forza elettorale dei pentastellati.

Ma tra gli alleati sono i Progressisti a mettere i paletti: nessun nome frutto di accordi romani, il candidato lo sceglie il tavolo e non è obbligatorio che sia lo stesso deciso da Pd e M5s. A questo punto conta il peso che insieme avranno le altre piccole forze della coalizione, che unite potrebbero fare da ago della bilancia nella scelta.

A scombinare i piani potrebbero, però, essere anche gli outsider, come Renato Soru, che aveva chiesto le primarie con l'intenzione di parteciparvi o Graziano Milia, sindaco di Quartu, che prosegue il suo tour di presentazione del libro in tutta l'Isola: entrambi starebbero valutando la possibilità di costruire delle liste.



