A Porto Torres tre giornate per promuovere tradizioni sarde

Sarà un lungo fine settimana dedicato alle tradizioni sarde, da domani fino a domenica, a Porto Torres.

Dopo il successo dello scorso anno, dal 6 all'8 ottobre si rinnova alle tenute Li Lioni l'appuntamento con "Radici di Sardegna", manifestazione organizzata dall'Associazione Musicando Insieme a cura della direttrice artistica Donatella Parodi.

Saranno tre giorni all'insegna della musica, della cultura e dei sapori della Sardegna, immersi nella natura della tenuta Li Lioni, alle porte della cittadina turritana.

Come illustrato oggi dagli organizzatori nel corso della presentazione dell'evento, a dare il via alla manifestazione sarà, venerdì alle 18, il concerto del gruppo gallurese Kindä.

Seguirà l'esibizione del cantautore turritano Federico Marras Perantoni e dell'associazione Ittiri Canneddu. Quindi spazio al concerto del Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, seguito dal ricordo dallo scrittore, Gian Paolo Bazzoni, raccontato dall'ex sindaco di Porto Torres, Eugenio Cossu e dalla giornalista dell'Unione sarda, Mariangela Pala.

Sabato, a partire dalle 16, il programma prevede prima il laboratorio per bambini "Mani in pasta" a cura di Francesco Buioni, e quindi una grande serata di musica con protagonisti il sassofonista nuorese Gavino Murgia in coppia con l'organettista di Ovodda, Pierpaolo Vacca, il virtuoso delle launeddas Luigi Lai, i Tenore S'Affuente di Ottana e il gruppo Sos Merdules Bezzos de Otzana.

Il giornalista della Nuova Sardegna Gianni Bazzoni e lo sceneggiatore Franco Loriga presenteranno il docu-film "31 isole nell'isola" insieme al regista Gabriele Peru.

Domenica le tenute apriranno i cancelli alle 12. Alle 15.30 spazio alla musica con Maria Luisa Congiu, ed Emanuele Garau, interprete cagliaritano che presenterà il progetto musicale "Memorias". Nel giardino delle Tenute anche la cantante jazz Pina Muroni con il gruppo Black Notes. La serata si concluderà con la ricostruzione dell'origine del costume sardo di Porto Torres a cura dell'associazione folklorica Intragnas.



