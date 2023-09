Aou Sassari, un ambulatorio di Geriatria al Palazzo rosa

Una risposta necessaria alle esigenze crescenti della popolazione anziana, per contribuire a promuovere la salute e il benessere di questa importante fascia di cittadini, quindi una presa in carico per le visite in dimissione protetta, per le visite geriatriche e le valutazioni multidimensionali per i pazienti esterni. Sono gli obiettivi del nuovo ambulatorio di Geriatria a Sassari che dal 4 ottobre, e a seguire tutti i mercoledì dalle 9 alle 13, sarà attivo al piano terra del Palazzo Rosa, nella stanza numero 12.

La sua apertura si inserisce all'interno di un percorso ospedale-territorio e dà il via a una forte collaborazione con i medici di medicina generale. "Il progressivo invecchiamento della popolazione - spiega Patrizia Tilocca, direttore della Geriatria dell'Aou di Sassari - è una realtà demografica in costante crescita, con un numero sempre maggiore di anziani che necessitano di cure mediche specifiche. In questo contesto, un ambulatorio specializzato in geriatria è fondamentale per garantire un'assistenza adeguata a questa fascia di popolazione".

L'ambulatorio vedrà impegnato il personale medico della Geriatria, al suo interno infatti opereranno a turno sette medici del reparto situato al sesto piano del Santissima Annunziata. Saranno garantite prime visite geriatriche e le valutazioni multidimensionali necessarie al riconoscimento del grado di invalidità per la richiesta dell'indennità di accompagnamento. A queste si aggiungono le visite successive, così come le visite in dimissione protetta, per consentire una distribuzione più efficiente delle risorse sanitarie, ridurre i tempi di attesa per i pazienti anziani e diminuire i ricoveri impropri, contribuendo a decongestionare gli ospedali.

L'accesso per le prime visite sarà attraverso Cup (chiamando il numero gratuito 1533 da rete fissa oppure da telefono mobile ai numeri 070276424, 070474747) mentre le seconde visite e le visite in dimissione protetta saranno programmate dai medici dell'ambulatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA