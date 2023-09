Tutto pronto per il Rally Terra Sarda in Costa Smeralda

Tutto pronto per il Rally Terra Sarda, in programma da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, che manderà in archivio la Coppa Rally di Zona 9, il TER Series, la nuova serie internazionale di TER, il TER - Tour European Rally ed il TER Historic.

Undici prove speciali, 72 chilometri di agonismo e il massimo coefficiente assegnato, quello di 1,5, esclusiva della gara.

Venerdì 6 ottobre, a prendersi la scena sarà la Promenade du Port di Porto Cervo, con equipaggi e vetture coinvolti dalle verifiche tecnico-sportive e l'apertura del Villaggio Rally Mirtò Sardegna, struttura che ospiterà una serie di eventi tra i quali l'atteso Cooking show, la sfida "tra i fornelli" che chiamerà a rapporto i protagonisti del TER, ognuno in rappresentanza della nazione di appartenenza.

Alle 18, riflettori puntati sulla presentazione degli equipaggi partecipanti al doppio confronto moderno e storico: un coinvolgente biglietto da visita che - con lo spettacolo pirotecnico previsto in tarda serata - manderà in archivio il pre event. La direzione gara sarà ospitata da Smeralda Holding, struttura che metterà a disposizione il Cervo Conference Center, a Porto Cervo.

La manifestazione è stata presentata oggi a Porto Cervo dal presidente di Porto Cervo Racing Mauro Atzei, alla presenza del vice presidente del sodalizio di Arzachena, Dino Caragliu, del promoter di TER, Luca Grilli, della pilota Inessa Tushkanova - tra gli attesi protagonisti dell'evento - dell'assessore regionale dello Sport Andrea Biancareddu e dell'assessora allo Sport del Comune di Arzachena, Nicoletta Orecchioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA