Premio letterario "Canne al vento", pubblicato il bando

E' stato pubblicato il bando della quinta edizione del Premio letterario internazionale per racconti inediti "Canne al vento".

Istituito dal comune di Galtellì, è dedicato a Grazia Deledda e al suo celebre romanzo ambientato nel paese della Baronia, e che nell'opera chiama Galte. Gli elaborati dovranno approfondire le tematiche care a Grazia Deledda, tutte presenti nel romanzo Canne al vento: la religiosità, il sentimento identitario, la minuziosa descrizione dei luoghi e dell'ambiente antropologico-culturale, le peculiarità delle classi sociali tratteggiate dall'autrice.

La consegna degli elaborati, di lunghezza compresa fra le cinquemila e le settemila battute e in forma anonima è fissata per il 15 ottobre all'indirizzo deleddaprize@gmail.com.

"Il premio, che intende promuovere e valorizzare la figura della scrittrice Grazia Deledda, unica donna italiana e sarda premio Nobel per la letteratura, è un'occasione per far conoscere Galtellì a livello nazionale e nel mondo. Possono infatti essere inviati racconti scritti, oltre che in lingua sarda, in italiano e in inglese", spiega il sindaco Franco Solinas.

Il paese è da tanti anni sede del Parco Letterario Grazia Deledda della rete de I Parchi Letterari convenzionata con la società Dante Alighieri. Inoltre, nel 2013 l'amministrazione comunale ha conferito alla scrittrice la cittadinanza onoraria e periodicamente promuove iniziative volte a tenere viva l'attenzione sulla sua figura. I testi finalisti saranno annunciati il 3 novembre.



