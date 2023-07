Giunta Solinas sceglie i nuovi dg, ma il Crp resta scoperto

La Giunta regionale sblocca lo stallo ai vertici degli assessorati e nomina le figure da tempo vacanti. Nell'ultima seduta, l'esecutivo guidato da Christian Solinas ha potuto riempire cinque caselle anche perché la scorsa settimana aveva provveduto a nominare la nuova segretaria generale, Elisabetta Neroni, ora con pieni poteri operativi e di firma per poter ufficializzare le altre nomine.

Confermati i dg Marcella Marchioni ai Servizi finanziari, Piero Dau ai Lavori pubblici, Giorgio Cicalò alla Pubblica istruzione, Renato Serra alla Cultura. New entry alla direzione generale del Lavoro, con la nomina di Eugenio Annicchiarico, che in passato aveva già ricoperto il ruolo, ma era stato destinato al Centro regionale di Programmazione, lasciato scoperto da Massimo Temussi chiamato a dirigere l'Anpal servizi.

Resta così ancora senza guida il cuore economico e finanziario della Regione, che tra le altre cose sovrintende alla gestione dei fondi comunitari e del Pnrr.



