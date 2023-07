Tartaruga marina depone le uova in spiaggia della Gallura

Per deporre le sue uova ha scelto una delle spiagge più belle del nord est della Sardegna: l'arenile di Lu Impostu, a San Teodoro. Un esemplare di tartaruga della specie protetta caretta caretta la notte scorsa ha compiuto un evento eccezionale per il territorio della Gallura.

All'una di notte una persona ha allertato la Capitaneria di porto di Olbia, che a sua volta ha contattato il Corpo forestale e i biologi dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, e grazie alle indicazioni fornite è stato subito trovato il nido.

Come da protocollo l'area scelta dalla tartaruga per deporre le uova è stata delimitata e messa in sicurezza e il nido verrà presidiato per tutta la giornata dai componenti della Rete regionale per la Fauna Marina in difficoltà, di cui l'Amp fa parte.

Quello di questa notte è il quinto nido di caretta caretta deposto in tutta la Sardegna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA