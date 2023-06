Covid, nell'Isola recuperato solo 34% delle prestazioni saltate

In Sardegna nel 2022 è stato recuperato solo il 34% delle prestazioni saltate per la pandemia. Un dato allarmante se si guarda alla media italiana che viaggia sul 65%. L'isola si pone così tra le ultima quattro regioni italiane (dopo ci sono solo Friuli Venezia Giulia con il 19%, la Calabria con il 18% e la Campania con il 10%) per la percentuale di recupero delle prestazioni totali. A evidenziarlo è un'analisi della Fondazione Gimbe.

Nello specifico per la Sardegna la percentuale di recupero dei ricoveri chirurgici programmati è pari al 29% (Italia 66%), quella di recupero degli inviti a screening oncologici è pari al 56% (dato Italia 82%) e la percentuale di recupero delle prestazioni di screening oncologico è pari al 44% (Italia 67%).

Solo il 10% della prestazioni ambulatoriali è stato recuperato nel post pandemia a fronte del 57% in Italia ed è solo dell'1% la percentuale di committenza alle strutture private accreditate (dato Italia 29%). Infine Il recupero delle prestazioni ambulatoriali è pari al 10% mentre nel resto della Penisola si arriva in media al 57% con la Sardegna al penultimo posto.

Altro dato messo in evidenza dalla Fondazione Gimbe è la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato: per l'isola (anche in questo caso penultima tra le regioni) è pari al 26% mentre in Italia si sale al 69%.