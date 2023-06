Treni a idrogeno, i primi 6 arrivano in Sardegna entro il 2026

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - I primi treni a idrogeno della Sardegna arriveranno entro il 2026. L'Arst ha aggiudicato la gara per la fornitura dei primi sei mezzi destinati ai nuovi collegamenti ferroviari tra Alghero e Sassari/Sorso e Alghero-aeroporto di Fertilia "Riviera del Corallo". I nuovi convogli forniti da Stadler saranno lunghi 50 metri, dovranno essere consegnati entro dicembre 2026 e potranno viaggiare fino a 100 chilometri orari, trasportando un massimo di 170 passeggeri.

L'acquisto è finanziato con il Fondo complementare Pnrr per circa 78 milioni di euro. Il progetto complessivo prevede anche la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno verde e della nuova tratta ferroviaria Mamuntanas-Aeroporto, lunga circa 7 chilometri, i cui lavori sono già stati banditi e saranno aggiudicati a breve.

Sempre nell'ambito di un percorso di transizione energetica finalizzato alla progressiva decarbonizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, l'Arst ha recentemente messo in servizio ad Alghero i primi 4 autobus elettrici, cui seguiranno entro il 2024 gli ulteriori mezzi per la sostituzione in chiave green dell'intero parco macchine. (ANSA).