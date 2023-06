Nuovo look per l'ufficio postale di Meana Sardo

L'ufficio di Poste Italiane di Meana Sardo, nel Mandrolisai, riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione del progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali", per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Si tratta della terza riapertura "Polis" in Sardegna, dopo gli uffici postali di Villa San Pietro e Gesturi e la prima in provincia di Nuoro.

Gli interventi hanno riorganizzato gli spazi per ottimizzare la fruizione dell'ufficio con il miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. Tra le opere oggetto di ristrutturazione, la nuova configurazione della linea di sportelli con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura dei dipendenti. Vi è stata inoltre la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all'interno della sala adibita al pubblico senza l'ausilio di assistenza.

Attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento nelle sedi di Abbasanta in provincia di Oristano; Arbus e Ussana nella provincia del Sud Sardegna; Banari e Tergu in provincia di Sassari.