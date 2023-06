Cagliari, l'abbraccio dei tifosi prima della finale playoff

Ultimo abbraccio dei tifosi del Cagliari alla squadra prima della partita di andata della finale playoff per la serie A giovedì con il Bari alla Domus.

I giocatori si sono avvicinati alla curva nord per l'allenamento a porte aperte, ormai una tradizione consolidata in questa fase decisiva della stagione. E dagli spalti- c'erano oltre duemila persone - è partito il ringraziamento per l'approdo in finale e l'eliminazione del Parma in semifinale: "Orgogliosi di voi" , hanno gridato a più riprese i tifosi dalla curva. Poi l'ultimo appello degli ultrà rivolto ai giocatori: un invito ad ascoltare il loro inno.

E quindi via alla seduta dell'antivigilia: portieri ad allenarsi a parte sotto la curva sud, corsa ed esercizi per gli altri. Lapadula ha subito abbandonato il gruppo: per lui seduta a parte dopo la botta alla caviglia del Tardini. A riposo Di Pardo per sindrome gastrointestinale.

Intanto con la vendita degli ultimi biglietti legati alle prelazioni degli abbonati è ufficiale il sold out alla Domus.