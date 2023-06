Prodotti non tracciati e senza etichetta, sanzioni a 2 market

Dieci chili di carne di pecora congelata e altrettanti di pesce sequestrati e multe per quasi 5mila euro. E' il bilancio dell'attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, in collaborazione con quelli del Nas di Cagliari, in alcuni market etnici presenti nel territorio.

Il servizio era finalizzato a contrastare il fenomeno degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e mancato rispetto di normative igienico sanitarie. In una prima rivendita di proprietà di un 24enne straniero sono stati posti sigilli a 20 kg di prodotti per l'assenza di rintracciabilità e di etichettatura elevando una sanzione di 1500 euro.

Analoghe situazioni sono state riscontrante in un secondo punto vendita, il cui titolare è un 35enne, di origine asiatica.

Questo secondo esercizio pubblico è stato sanzionato per un totale di 3000 euro, per difformità igienico sanitarie legate alla gestione del piano di autocontrollo Haccp.