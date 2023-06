Movimentazione bovini al palo, pochi posti su traghetti Sardegna

Cresce la preoccupazione degli allevatori bovini sardi sulle movimentazioni dei vitelli oltre Tirreno. Navi senza o con pochi posti a disposizione degli autotrasportatori e camion che restano bloccati in porto, con gli evidenti danni alle aziende. Lo denuncia Coldiretti.

"Dopo mesi di problemi legati ai blocchi a causa delle malattie animali, dalla lingua blu alla emorragica del cervo, ora si ripetono i freni sulle navi che non consentono alle nostre aziende di rispettare le consegne e vendere gli animali da ristallo - denuncia il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - chiediamo un intervento che consenta di superare questo evidente danno agli allevatori che continuano a subire perdite ingenti. Abbiamo segnalato la problematica alla Regione e al Ministero - conclude Cualbu - ora confidiamo che si ponga rimedio in tempi celeri, ogni ritardo ulteriore causerebbe altre gravi perdite ai nostri allevatori".