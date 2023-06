Divieti per tutelare le dune in spiaggia Maria Pia ad Alghero

Per salvaguardare il sistema dunale e la pineta di Maria Pia il Comune di Alghero installarerà una serie di cartelli lungo tutta la fascia costiera per avvisare bagnanti e visitatori del divieto di attraversare, calpestare e sostare sulle dune.

La cartellonistica, spiega il Comune, sarà posizionata nei prossimi giorni e potrà agevolare l'attività di controllo e repressione messa in campo in particolar modo dalla compagnia barracellare.

"Se pensiamo che sino all'anno scorso non era mai esistito un servizio di pulizia dedicato per l'area pinetata, credo che verso quell'area si stiano facendo importanti passi in avanti.

Sicuramente è necessaria maggiore attenzione e interventi pratici. Stiamo predisponendo progetti specifici così da farci trovare pronti per eventuali linee di finanziamento che dovessero presentarsi" sottolinea l'assessore all'Ambiente, Andrea Montis.

Fra i progetti allo studio ci sono quello di installare dei bagni pubblici, almeno per la stagione estiva, e quello di dotare la colonia felina della pineta di casette decorose e adatte a ospitare i gatti: "Quando i progetti saranno pronti illustreremo anche alla commissione le attività che potranno essere messe in campo" dichiara il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas.