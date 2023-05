Playoff, il Cagliari deve vincere ma al Parma bastano 2 pareggi

Altri due gradini per provare a bussare alle porte del paradiso. Il Cagliari, domani sera alle 20.30 alla Domus, cercherà di impostare la scalata alla doppia finale playoff: alle 20.30 c'è il Parma alla Domus. Poi Lapadula e compagni dovranno andare al Tardini sabato prossimo. Quello in Emilia Romagna sará l'incontro decisivo, ma l'ex Ranieri sa che le basi per il passaggio del turno si getteranno proprio domani. Serve una vittoria nella semifinale di andata. Perché altrimenti bisognerà andare a cercarla sabato a Parma: non c'è scampo.

Ai ducali bastano anche due pareggi, al Cagliari no. È il regolamento che premia la migliore posizione di classifica di Buffon e soci nella stagione regolare. I rossoblù, reduci dal successo di sabato con il Venezia, ora si giocano tutto in cinque giorni. Ranieri ha quasi tutto l'organico a disposizione. Ma, come ha detto nella conferenza stampa prima della gara con i lagunari, sa che non tutti sono al cento per cento. E l'utilizzo di alcuni giocatori deve essere dosato: l'andamento della gara con il Venezia ha consentito al mister di tenere in panchina Pavoletti.

E il tecnico è riuscito, sempre grazie al 2 a 0 nei primi 45 minuti, a far risparmiare energie anche Mancosu, almeno per la ripresa. Potrebbe avere un po' di benzina in più anche Azzi: nel primo turno ha giocato solo mezz'ora. Si tratta di tre giocatori in potenza decisivi in ogni partita. E nei playoff può bastare un episodio per decidere tutto.

In attacco il punto interrogativo sul partner di Lapadula riguarda tre giocatori: Pavoletti, Luvumbo e Prelec. Attenzione anche agli ammoniti, in vista della decisione sull'undici da schierare in campo: se Dossena (nella stessa situazione c'è anche Kourfalidis) dovesse prendere un altro giallo, salterebbe la gara di ritorno con il Parma. Di qui il dubbio: utilizzarlo comunque o risparmiarlo per sabato? L'unica cosa certa è che anche domani la Domus sará piena o quasi piena: sino a stamattina venduti 13mila biglietti.

Tecnicamente, comunque vada, non sarà sold out perché molti posti riservati agli ospiti rimarranno vuoti. L'annuncio arriva sui social dal centro coordinamento Parma clubs: "con dispiacere e rammarico, a causa dell'aumento sproporzionato del costo dei voli e della pochissima disponibilità e richiesta di posti ci vediamo costretti ad annullare la trasferta di Cagliari".