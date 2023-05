Dieci cantine protagoniste a Cagliari per 'Vini sotto le stelle'

Dal Cannonau al Cagnulari passando per il Carignano, il Monica di Sardegna, il Vermentino di Gallura e il Nuragus di Cagliari. Non solo loro: queste e tante altre bottiglie in vetrina a Cagliari per la quinta edizione di "Vini sotto le stelle" in programma, con il patrocinio del Comune, nel corso Vittorio Emanuele II sabato 27 e domenica 28 maggio.

Dieci le cantine che proporranno le degustazioni negli stand.

Si comincia con l'esposizione di prodotti artigianali alle 10.

Per le degustazioni il via ufficiale sabato alle 18. E si continua domenica dalle 10. "Sarà una grande festa anche per i dodicimila turisti che nel fine settimana sbarcheranno dalle navi da crociera", sottolinea l'organizzatore dell'evento, il presidente dell'associazione Promotion Sardinia Fabio Fenu.

Tanti, poi, gli artigiani e hobbisti presenti nel corso con le loro produzioni.

"Il primo assaggio - ricorda Esmeralda Bacigalupo, dell'associazione Strada facendo - è stato fatto in via Manno e via Garibaldi - dove, nei negozi, sono state offerte degustazioni degli stessi vini presenti alla manifestazione di questo fine settimana. Un vero successo che speriamo di ripetere anche perchè l'apertura domenicale programmata è importantissima per i commercianti di Cagliari".

All'edizione 2023 di "Vini sotto le stelle" prenderanno parte le cantine Locci e Zuddas di Monserrato, Su'entu di Sanluri, Le Tenute di Carlo Pili di Soleminis, azienda vitivinicola di Enrico Melis di Barrali, Cantina Dorgali, Vinicola Cherchi di Usini, Cantina di Calasetta, Cantina Dolianova, Atlantis di Berchidda, azienda vinicola fratelli Traverso.