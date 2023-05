Cresce il disagio psicologico degli studenti, mancano operatori

Disagio psicologico in aumento tra gli studenti universitari. Lo certificano numerosi studi recenti e per questo il gruppo dei Progressisti nel Consiglio regionale della Sardegna ha presentato una proposta di legge, sottoscritta anche da Pd e M5s, per potenziare, con 1,8 milioni di euro in tre anni, l'accesso degli studenti ai servizi counseling psicologico nelle sedi universitarie isolane.

Una ricerca realizzata da Ires Emilia-Romagna e Alta Scuola Spi-Cgil per conto di Spi-Cgil Nazionale, Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli Universitari, riferiscono i consiglieri, ha dimostrato, in base alle risposte di un campione di 30mila studenti, di cui 9.500 universitari, un aumento importante delle criticità sul fronte della salute mentale: il 91,3% degli studenti si mostra molto preoccupato e 1 studente universitario su 3 si è rivolto a un servizio di counseling psicologico.

"È necessario che le istituzioni regionali affrontino la problematica - sottolineano il capogruppo Francesco Agus e il consigliere Massimo Zedda - a partire dall'impegno a garantire nel bilancio della Regione uno stanziamento certo e costante per sostenere il funzionamento dei servizi di assistenza psicologica attivati nelle sedi universitarie".

"Nell'Ateneo di Cagliari operano solo tre psicoterapeuti - ha detto la rappresentante degli studenti Maura Curridori - per una consulenza occorre attendere tre mesi. Ora il servizio è stato addirittura sospeso". Non va meglio a Sassari, nonostante un finanziamento regionale di 300mila euro per l'attivazione del servizio di supporto psicologico: "Era prevista una struttura con 6 operatori - ha proseguito Curridori - attualmente in servizio ne è rimasto solo uno". Anche la deputata di Avs, Francesca Ghirra incalza: "È una risposta doverosa al disagio manifestato dagli studenti, a livello nazionale anche noi stiamo lavorando a un provvedimento analogo con la collaborazione dell'Unione degli universitari".