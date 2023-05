Si rivolge alla maga per amore, 53enne vittima di estorsione

Ha chiesto aiuto a una maga per risolvere i suoi problemi sentimentali, ma con riti propiziatori, fatture e lettura delle carte quell'amore tanto sognato non è arrivato. In compenso ha dovuto pagare alla fattucchiera 13mila euro: un acconto dei 30mila richiesti per le prestazioni magiche. E quando ha rifiutato di pagare il resto è stata minacciata e perseguitata. È accaduto a Quartu Sant'Elena, vittima una donna di 53 anni. La Polizia ha arrestato la maga, una 55enne, per estorsione.

La vicenda inizia circa due anni fa quando la donna si rivolge alla fattucchiera per risolvere i suoi problemi esistenziali e amorosi. Si incontrano quasi settimanalmente per consulto e lettura delle carte: 30 euro solo per una lettura e 300 per altri rituali. Dopo due anni, nel corso dei quali la vittima paga 13,500 mila euro, la 53enne si rende conto dell'inutilità delle prestazioni della maga e decide di non vederla più. La fattucchiera però pretende il pagamento di altri 17mila euro quale saldo per la sua attività. Tenta di contattare la 53enne ma la vittima non le risponde al telefono: due giorni fa la maga la raggiunge a casa dove la minaccia e l'aggredisce.

La donna chiama il 113 ma all'arrivo della polizia la maga si è già allontanata. La vittima a quel punto racconta tutto agli agenti del Commissariato che tendono una trappola alla cartomante. Ieri le due si incontrano per la consegna di 250 euro, una tranche del pagamento dei 17mila euro, e appena la maga intasca i soldi saltano fuori i poliziotti. Oggi l'arresto è stato convalidato. I legali hanno chiesto internino a difesa, e la maga è tornata libera.