Nazionale vip e vecchie glorie Torres in campo per Grace

La Nazionale vip e sport e le vecchie glorie della Torres si affronteranno a Sassari il 27 maggio alle 18 nella partita di solidarietà "Insieme per Grace", incontro organizzato per finanziare le cure a una bambina sassarese affetta da una rara malattia e in favore della ricerca.

Allo stadio "Vanni Sanna" scenderanno in campo, fra gli altri, il presidente della Torres ed ex attaccante rossoblù, Stefano Udassi, il tecnico Mario Petrone, gli ex calciatori di Serie A Evaristo Beccalossi, Ivano Bonetti, Luciano De Paola, Ruben Olivera, il campione di ciclismo Claudio Chiappucci, il comico Francesco Rizzuto di Zelig e Colorado, l'attrice Annalisa Insardà.

All'evento, presentato nei locali dell'assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, che patrocina l'iniziativa, parteciperanno, oltre alla Torres calcio che si è spesa per dare il massimo supporto, anche la Asd My Sportabilità di Olbia e la Brigata Sassari, che per l'occasione allestirà all'ingresso dello stadio una mostra di mezzi e materiali dell'Esercito e un infopoint sulle Forze armate. La Sassari fornirà inoltre un bus per gli spostamenti del personale in arrivo nell'isola e parteciperà alla partita schierando sul rettangolo di gioco un suo militare in maglia della Nazionale vip sport.

Grace è una bimba sassarese nata con una malformazione all'emisfero cerebrale destro. Per sopravvivere ha dovuto affrontare un intervento chirurgico durato 16 ore. Oggi Grace non cammina con le sue gambe ma lo fa con l'ausilio di una sedia a rotelle. Dice solo poche parole ma è intelligentissima. Frequenta la quinta elementare e sa scrivere, leggere e conosce anche l'inglese. Ha però bisogno di cure costanti e strumenti che la aiutino nelle sue funzioni quotidiane. I fondi raccolti con la partita della solidarietà saranno devoluti alla famiglia della piccola Grace, all'ospedale Gaslini e all'associazione Eu-brain di Genova.