Servizi cimiteriali ad Alghero, Tar annulla gara d'appalto

Il Tar della Sardegna ha annullato la gara d'appalto da 400 mila euro per l'assegnazione dei servizi cimiteriali del Comune di Alghero. I giudici, Marco Lensi presidente, Antonio Plaisant e Gabriele Serra, hanno accolto il ricorso presentato dalla società Eureka srl, classificata quarta, su quattro candidati, nella gara d'appalto che il Comune ha aggiudicato a febbraio alla Cooperativa sociale Barbara B di Torino. La Eureka, rappresentata dall'avvocato Simone Uliana, ha chiesto l'annullamento della procedura sostenendo incompatibilità del presidente e di un altro membro della commissione giudicatrice.

A presiedere la commissione è stato lo stesso dirigente comunale che ha redatto gli atti della gara, ossia Alessandro Alciator, responsabile del settore che ha predisposto l'appalto. Alciator ha anche nominato nella commissione giudicatrice il funzionario a lui sottoposto, Roberto Obinu, anche lui contestato nel ricorso. Il Tar ha accolto le tesi dei ricorrenti e ha annullato l'atto di nomina della commissione e tutti i successivi atti di gara.

"A seguito dell'annullamento degli atti di gara, il Comune di Alghero, sempre che intenda riavviare l'affidamento del servizio, potrà, in alternativa, indire una nuova gara ovvero riaprire il termine per la presentazione delle offerte (tecniche ed economiche) sulla base delle lex specialis già esistente, in entrambi i casi con nomina di una commissione diversa da quella precedente, composta nel rispetto dei principi indicati dalla presente pronuncia e dalla disciplina normativa di riferimento", è scritto nella sentenza. Il Comune è stato condannato al rimborso delle spese processuali, pari a 2.500 euro.