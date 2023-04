Vestiti da vele dismesse e sea bob tra stand della Fiera Nautica

Ecosostenibilità, materiali di alta qualità e idee innovative: sono queste le parole chiave dei 118 espositori presenti alla Fiera Nautica di Sardegna, inaugurata a Porto Rotondo. Gli stand si snodano lungo la passeggiata del molo della Marina e accolgono i tanti appassionati e curiosi che già delle prime ore di apertura dell'evento, organizzato e promosso dal Cipnes in collaborazione con l'assessorato regionale al Turismo, si sono recati a Porto Rotondo. Complice un sole primaverile, chi è in cerca di scoprire le ultime novità nel campo della nautica e del diportismo, qui ha davvero da divertirsi.

Dai motori di ultima generazione che puntano a diminuire le emissioni, alle società che offrono servizi di charter e organizzano gite sugli yacht extra lusso, fino a chi dai materiali di scarto come vele e ombrelloni, realizza capi di abbigliamento. L'offerta degli stand della Fiera è variegata: non manca l'artigianato artistico legato al mare come le realizzazioni in corallo rosso o quelle legate al territorio, come in sughero. Ma tutti hanno in comune l'attenzione per l'ambiente.

Giovanna Campisi, stilista e architetta, ha fatto del recupero dei tessuti dagli ombrelloni dismessi e dalle vele il suo lavoro. Crea capi di abbigliamento, dandogli una nuova vita e cucendo sacche per il mare, cappellini, giacche a vento tecniche. "Mescolo moda e design - racconta - sono siciliana ma vivo a Olbia dal 2005, e nel mio laboratorio cittadino creo prodotti con una forte attenzione all'ambiente e molti tessuti di scarto, perché la moda adesso va sempre più in questa direzione".

Seguendo le nuove mode, ma in ambito nautico, l'azienda Elettronautica di Olbia, da vent'anni operante nel settore di rimessaggio, vendita e assistenza delle barche, ha virato verso le moto d'acqua, le tavole elettrice, i tender jet e i sea bob.

"La clientela sempre più nuova e giovane ci ha fatto indirizzare verso questi mezzi - spiega la titolare Daniela Dettori - Questa fiera è per noi una bella vetrina". Tra i motori e chi costruisce i pavimenti per le imbarcazioni, c'è anche chi si occupa dell'organizzazione di vacanze o gite a bordo di yacht di lusso e mega yacht. "Noi mettiamo in contatto la domanda con l'offerta e ci occupiamo di gestire tutto su una barca, dalla manutenzione del suo motore, alla contabilità e alla gestione dello staff, fino a proporre gite che avranno da un giorno a mesi di navigazione", chiarisce Daniele Curcio della Acd Yacht Management con sede a Olbia, Sassari e Porto Cervo.