Porto Rotondo per 5 giorni capitale della nautica

Cinque giornate tematiche dedicate a chi naviga per diporto, agli equipaggi dei grandi yacht e a tutti gli appassionati del settore: si apre domani mattina, venerdì 21 aprile, a Porto Rotondo la Fiera Nautica di Sardegna che si concluderà martedì 25. La seconda edizione dell'evento programmato e finanziato dall'assessorato regionale del Turismo insieme al Cipnes, nell'ambito del programma di marketing territoriale Insula-Sardinia Quality World, verrà ospitato nella Marina di Porto Rotondo a Olbia e sarà visitabile gratuitamente dalle 10.00 alle 20.00.

Oltre 150 imbarcazioni tra nuove e usate e 130 espositori: la Fiera ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della nautica e del diportismo nell'Isola. Sarà possibile visitare e provare in mare le barche, entrare in contatto con le agenzie di charter, i produttori e i distributori di accessori, operatori turistici ed informarsi sulle offerte di servizi e prodotti dedicati al mondo degli appassionati del mare, anche in vista dell'imminente stagione estiva.

Saranno presenti grandi marchi internazionali come Azimut-Benetti, Gruppo Ferretti, Solaris, Maiora e gli appassionati potranno trovare gli accessori per la propria imbarcazione negli stand di Garmin, Gruppo Navico dunque Lowrance, Simrad, C-Map, B&G, Saim, Seakeeper e tanti altri piazzati nei gazebi lungo tutte le banchine di Porto Rotondo, dove saranno aperti ristoranti, bar e strutture ricettive. Le cinque giornate di Fiera saranno scandite da un calendario di eventi e rubriche dedicate all'attività di marketing territoriale e alla promozione della Sardegna.