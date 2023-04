A Porto Rotondo per la Fiera Nautica anche nave Aringhieri

E' arrivata questo pomeriggio a Porto Rotondo la nave Roberto Aringhieri della Guardia Costiera, con al comando il tenente di vascello Arturo Incerti: un omaggio della Capitaneria alla Fiera Nautica di Sardegna che prenderà il via domani 21 aprile nella Marina di Porto Rotondo.

Con i suoi 34 metri di lunghezza, campeggia sul molo centrale dove è ormeggiata, e qui resterà fino a martedì 25 aprile, giornata di chiusura della Fiera. Sarà aperta alla visite della cittadinanza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 di ogni giorno. Il comandante Incerti e il suo equipaggio composto da dieci uomini illustreranno le varie attività che vengono svolte a bordo quotidianamente al servizio della popolazione, fornendo un fondamentale contributo per l'ambiente, per la sicurezza dei trasporti marittimi, e soprattutto per la salvaguardia della vita umana in mare.

Eccellenza della cantieristica italiana e vanto delle capacità marinaresche italiane, la Aringhieri si distingue per essere una delle navi del comparto Sar (Search and Rescue) più grandi al mondo, nonché la più lunga imbarcazione "autoraddrizzante" e "inaffondabile" mai costruita in Italia.